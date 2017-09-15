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"Черкизово" откроет площадки откорма свиней под Воронежем и Липецком за 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
15 сентября, 21:05 UTC+3 ТАСС

После открытия двух площадок компания увеличит производство свинины до 210 тыс. тонн

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ТАСС, 15 сентября. Группа компаний "Черкизово" откроет в Липецкой и Воронежской областях две площадки откорма на 100 тыс. голов свиней с инвестициями в общей сложности на 1 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"До конца сентября в эксплуатацию будут введены площадки в селе Порой Добровского района Липецкой области и в селе Новосильское Семилукского района Воронежской области. Инвестиции в каждую площадку составили 500 млн рублей, в них будут доращивать по 50 тыс. свиней, что даст с каждого участка 5 тыс. тонн свинины", - сообщили в компании.

После открытия двух площадок в Липецкой и Воронежской областях компания увеличит производство свинины до 210 тыс. тонн свинины против 184 тыс. тонн в прошлом году. Как объяснили в компании, необходимость открытия новых площадок возникла после запуска в феврале в Липецкой области нового репродуктора стоимостью 1,3 млрд рублей на 11,6 тыс. свиноматок и еженедельным приплодом 7 тыс. поросят.

В связи с этим, компания намерена за три года инвестировать еще 7 млрд рублей в строительство в регионе 14 площадок откорма.

Группа "Черкизово" является крупнейшим в России производителем мясной продукции и комбикормов, входит в тройку лидеров по мясу птицы (255 тыс. тонн, 10% российского рынка), по свинине (184 тыс. тонн, 5,2% рынка в России), по комбикормам (первое место в стране, объем порядка 1,6 млн тонн), а также продуктов мясопереработки (более 903 тыс. тонн).

Владеет в Липецкой, Тамбовской, Орловской, Воронежской областях восемью птицеводческими кластерами, 15 свинокомплексами, шестью мясоперерабатывающими предприятиями, восемью комбикормовыми заводами и более 287 тыс. гектаров сельхозземель. В 2016 году выручка составила 82,4 млрд рублей, освоено 9,9 млрд рублей инвестиций.

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