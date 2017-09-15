Минфин Украины не видит рисков возврата к экономике на уровне развития 2014 года

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов Украины не видит причин беспокоится о том, что экономическое положение страны может вернуться на уровень 2014 года. Такое мнение высказал в пятницу заместитель главы ведомства Сергей Марченко.

Ранее в интервью "Украинской правде" первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон ранее выразил опасения, что необдуманная политика Киева может привести к увеличению дефицита государственного бюджета и ухудшению экономики до уровня трехгодичной давности.

"Мне сложно сказать, почему Липтон сделал такое заявление. Я не вижу оснований для таких заявлений, - сказал Марченко в эфире украинского "Пятого канала". - Это, возможно, перестраховка, чтобы немного подтолкнуть нас".

Программа МВФ

В четверг, 14 сентября, официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что четвертый программный обзор, необходимый для выделения Украине очередного транша от фонда, может быть завершен, когда власти страны проведут необходимые реформы.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.