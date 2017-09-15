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В ГД заявили, что открытие данных о лесозаготовках повысит эффективность лесной отрасли

Экономика и бизнес
15 сентября, 22:46 UTC+3

По словам депутата и члена центрального штаба ОНФ Николая Николаева, это также поможет избежать коррупции

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Открытие информации об использовании лесных участков повысит эффективность использования леса и поможет избежать коррупции. Об этом во время празднования Дня работников леса в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член центрального штаба ОНФ Николай Николаев.

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"В каждом регионе есть соответствующие карты, где видно, кто работает у нас в лесу, какие компании являются арендаторами, какие участки пустые, какие занятые. Но эта информация, получается, что она закрыта [недоступна простым гражданам]. Нам нужно сделать ее открытой для того, чтобы избежать элементов коррупции, повысить эффективность использования наших лесов", - сказал Николаев.

Он также отметил, что данный вопрос является одним из важнейших для ОНФ.

День работников леса отмечается с 1980 года. Это праздник объединяет работников лесной отрасли со всей страны. В этом году в мероприятиях, посвященных знаменательной дате, приняло участие более тысячи человек. 

Все торжества организованы Федеральным агентством лесного хозяйства РФ, сам праздник растянулся на два дня. 14 сентября сотрудники Рослесхоза провели в рабочих заседаниях, где подводили итоги пожароопасного сезона, обсуждали актуальные вызовы лесной отрасли. 15 сентября прошла торжественная часть, труженикам леса, проявившим себя в этом году, были вручены награды и памятные знаки.

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Николаев, Николай Петрович
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