В ГД заявили, что открытие данных о лесозаготовках повысит эффективность лесной отрасли

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Открытие информации об использовании лесных участков повысит эффективность использования леса и поможет избежать коррупции. Об этом во время празднования Дня работников леса в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член центрального штаба ОНФ Николай Николаев.

"В каждом регионе есть соответствующие карты, где видно, кто работает у нас в лесу, какие компании являются арендаторами, какие участки пустые, какие занятые. Но эта информация, получается, что она закрыта [недоступна простым гражданам]. Нам нужно сделать ее открытой для того, чтобы избежать элементов коррупции, повысить эффективность использования наших лесов", - сказал Николаев.

Он также отметил, что данный вопрос является одним из важнейших для ОНФ.

День работников леса отмечается с 1980 года. Это праздник объединяет работников лесной отрасли со всей страны. В этом году в мероприятиях, посвященных знаменательной дате, приняло участие более тысячи человек.

Все торжества организованы Федеральным агентством лесного хозяйства РФ, сам праздник растянулся на два дня. 14 сентября сотрудники Рослесхоза провели в рабочих заседаниях, где подводили итоги пожароопасного сезона, обсуждали актуальные вызовы лесной отрасли. 15 сентября прошла торжественная часть, труженикам леса, проявившим себя в этом году, были вручены награды и памятные знаки.