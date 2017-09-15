ЦБ допускает временное ускорение инфляции в регионах, где пройдет ЧМ по футболу

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России допускает некоторое временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

"Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - отмечается в документе.

При этом Банк России отмечает, что темпы роста цен на прогнозном горизонте несколько выше общероссийских, вероятно, будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с более значительной долей в потреблении импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен.

"Но в целом инфляция по федеральным округам будет находиться достаточно близко к целевому уровню", - подчеркивается в докладе.

Ранее в пятницу регулятор уточнил прогноз по инфляции в РФ на 2017 год снизив его до 3,5-3,8%, в 2018-2020 годах ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4%.