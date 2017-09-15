Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ допускает временное ускорение инфляции в регионах, где пройдет ЧМ по футболу

Экономика и бизнес
15 сентября, 23:16 UTC+3 МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В качестве причины называется рост потребительского спроса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России допускает некоторое временное ускорение инфляции в 2018 году в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2018-2020 годы.

"Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах", - отмечается в документе.

При этом Банк России отмечает, что темпы роста цен на прогнозном горизонте несколько выше общероссийских, вероятно, будут наблюдаться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с более значительной долей в потреблении импортных товаров, которые отличаются более высокой волатильностью цен.

"Но в целом инфляция по федеральным округам будет находиться достаточно близко к целевому уровню", - подчеркивается в докладе.

Ранее в пятницу регулятор уточнил прогноз по инфляции в РФ на 2017 год снизив его до 3,5-3,8%, в 2018-2020 годах ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
2
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
3
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
4
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
7
Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама