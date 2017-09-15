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S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом

Экономика и бизнес
15 сентября, 23:26 дата обновления: 15 сентября, 23:47 UTC+3

Положительный прогноз означает, что рейтинг может быть повышен, если восстановление экономики продолжится

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Материал из 1 страницы
© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Положительный прогноз означает, что мы можем повысить наши рейтинги по России, если восстановление экономики продолжится, а ВВП на душу населения достигнет показателей, сопоставимых со странами с аналогичными уровнями развития", - отмечает агентство.

Кроме того, на положительном решении по рейтингу могут отразиться рост финансовой стабильности, поддержка более сильной денежно-кредитной политики и устойчивое укрепление кредитной активности банковской системы.

Согласно ожиданиям S&P, реальный ВВП России повысится на 1,8% в 2017 году, со средними темпами роста в 1,7% в 2017-2020 годах. Курс доллара к рублю, по прогнозам агентства, на конец 2017 года будет на уровне 61 рубля за доллар, а в 2018 году составит 62 рубля.

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