Минпромторг: промышленное сотрудничество РФ и Кубы динамично развивается

ГАВАНА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Промышленное сотрудничество России и Кубы активно развивается по разным направлениям. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, подводя итоги состоявшегося в пятницу в Гаване заседания российско-кубинской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности.

Эта группа была сформирована в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил Каламанов, кубинскую - замминистра промышленности Хосе Альварес Сандоваль. В рамках визита на Кубу замглавы Минпромторга также провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром экономики и планирования Рикардо Кабрисасом, министрами транспорта и промышленности Аделем Искьердо Родригесом и Сальвадором Пардо Крусом.

Направления сотрудничества

"Последние несколько лет сотрудничество в области промышленности с Кубой динамично развивается по ряду направлений. Так, в сфере транспортного машиностроения были подписаны крупные контракты, в частности с группой "Синара" на сумму более €170 млн на поставку локомотивов и подвижного состава", - рассказал Каламанов. По его словам, в ближайшее время могут быть достигнуты новые договоренности о поставке железнодорожной техники на Кубу по линии компаний "Трансмашхолдинг" и "РМ Рейл", а также ряда других организаций.

Активно развиваются российско-кубинские проекты в металлургии, автоиндустрии и в области гражданской авиации. "Камаз" заключил сделку на сумму порядка €150 млн о поставке своей продукции и создании сервисного центра. Кроме того, интерес к поставкам автомобилей на Кубу проявляют "Автоваз" и группа ГАЗ. За последнее время также было поставлено на остров достаточно большое количество российских самолетов - как пассажирских, так и грузовых", - отметил замглавы Минпромторга.

На заседании российско-кубинской рабочей группы речь шла и о перспективных направлениях сотрудничества. "В будущем у нас возможны проекты в области химической и легкой промышленности. Сейчас обсуждается актуальный для Кубы вопрос модернизации текстильных и швейных фабрик", - указал Каламанов. По его словам, российские компании также могли бы принять участие в модернизации электросетей на Кубе.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время нет никаких препятствий для развития плодотворного и взаимовыгодного промышленного сотрудничества между Кубой и Россией. "Мы уже определили круг стратегических направлений нашего взаимодействия. Теперь начинается период реализации и выбора компаний с нашей стороны для участия в конкретных проектах", - добавил Каламанов.

"Ирма" сотрудничеству не помеха

Замглавы Минпромторга выразил уверенность в том, что последствия урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в конце прошлой недели и нанесшего серьезный ущерб экономике острова, не приведут к замедлению реализации совместных проектов в области промышленности. "По словам кубинских коллег, ураган был самым масштабным за последние годы, однако они очень быстро справляются с его последствиями", - отметил Каламанов.

Нынешняя встреча рабочей группы по промышленности прошла в Гаване в рамках подготовки к заседанию межправительственной комиссии, которое состоится в Москве 21 сентября. По окончании встречи Каламанов и Сандоваль подписали итоговый протокол, зафиксировавший намерения сторон о расширении сотрудничества по конкретным направлениям.