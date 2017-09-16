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Меркель сожалеет в связи с намерением Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"

Экономика и бизнес
16 сентября, 4:22 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, сентября. /ТАСС

Канцлер Германии отметила, что "речь идет о компании, которая находится в санкционном списке ЕС из-за конфликта на Украине"

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БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подвергла критике намерение своего предшественника на посту главы кабмина Герхарда Шрёдера войти в состав директоров компании "Роснефть".

"Я сожалею в связи с его позицией по этому вопросу", - заявила она в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke. Меркель указала на то, что в случае "Роснефти" "речь идет о компании, которая находится в санкционном списке ЕС из-за конфликта на Украине".

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Ранее Меркель называла шаг социал-демократа Шрёдера "ненормальным" и обещала, что после окончания политической карьеры не пойдет в бизнес.

Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шрёдер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.

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