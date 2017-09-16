Меркель сожалеет в связи с намерением Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подвергла критике намерение своего предшественника на посту главы кабмина Герхарда Шрёдера войти в состав директоров компании "Роснефть".

"Я сожалею в связи с его позицией по этому вопросу", - заявила она в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke. Меркель указала на то, что в случае "Роснефти" "речь идет о компании, которая находится в санкционном списке ЕС из-за конфликта на Украине".

Ранее Меркель называла шаг социал-демократа Шрёдера "ненормальным" и обещала, что после окончания политической карьеры не пойдет в бизнес.

Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шрёдер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.