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Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов

Экономика и бизнес
16 сентября, 4:53 UTC+3 ТАСС

Ранее Николас Мадуро сообщил, что Каракас собирается использовать юани, евро, иены, рупии и другие валюты при международных расчетах

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ТАСС, 16 сентября. Венесуэла отказалась от публикации цен на свою нефть в долларах и начала использовать для этого юани. Об этом заявил в пятницу президент республики Николас Мадуро.

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"Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже определяем цену на нефть ... в юанях", - сказал глава государства на рабочей встрече с членами правительства и Конституционной ассамблеи, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de television.

"Нас вынудили. Три недели назад президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные и вызывающие санкции в отношении Венесуэлы. Сейчас у нас несколько судов с нефтью в США, и нам за нее не могут заплатить из-за санкций", - отметил Мадуро. "Нам нужно защищать себя", - добавил президент.

По данным министерства нефтяной промышленности южноамериканской республики, по итогам недели торги венесуэльской нефтью закрылись на уровне 306,26 юаня ($46,76) за баррель.

На прошлой неделе Мадуро сообщил, что Венесуэла собирается использовать юани, евро, иены, рупии и другие валюты при международных расчетах, чтобы "освободиться от доллара".

В августе президент Трамп подписал указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией Petroleos de venezuela (PDVSA), со сроками погашения более 30 и более 90 дней соответственно.

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Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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