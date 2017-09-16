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Госдума проконтролирует погашение долгов перед организациями ЖКХ в Забайкалье

Экономика и бизнес
16 сентября, 5:55 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 16, сентября. /ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил остроту поднятой проблемы и предложил в ручном режиме проконтролировать процесс погашения задолженности

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ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Госдума проконтролирует погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями Забайкальского края в размере 5,6 млрд рублей. Об этом в субботу в своем Facebook сообщил депутат Госдумы от региона, член фракции ЛДПР Юрий Волков.

"В пятницу на заседании Государственной Думы... был рассмотрен вопрос о погашении в Забайкальском крае долгов в сфере ЖКХ... Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил остроту поднятой проблемы и предложил комитету по бюджету и налогам в ручном режиме проконтролировать процесс погашения задолженности", - говорится в сообщении.

Волков отметил, что, по последним данным краевого Минфина, общая задолженность населения и предприятий всех форм собственности перед ресурсоснабжающими организациями составила 5,6 млрд рублей. Около 1,2 млрд рублей из этой суммы составляет задолженность организаций, финансируемых из федерального бюджета, прежде всего, структур Министерства обороны России. "Огромный долг ставит под угрозу вхождение в отопительный сезон", - подчеркнул депутат.

Думский комитет запросит у правительства РФ информацию о мерах, предпринимаемых для ликвидации задолженности. В дальнейшем при рассмотрении бюджета "комитет проинформирует Думу о данном обращении".

"Госдума достаточно редко принимает решения по отдельно взятым регионам. И тем важнее это решение для Забайкалья, которое всегда испытывает дефицит внимания со стороны федеральных властей. Буквально с понедельника начну работать с бюджетным комитетом по выполнению поручения председателя Думы", - заявил Волков.

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