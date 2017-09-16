США выделят Украине $250 млн на хранилище отработавшего ядерного топлива

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. США выделят Киеву $250 млн на строительство и ввод в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива для украинских АЭС. Об этом сообщила пресс-служба посольство Украины в США.

"Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), которая является финансовым институтом развития правительства США, утвердила около $250 млн для поддержки разработки, строительства и ввода в эксплуатацию центрального хранилища отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) для нужд Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС", - говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы, реализация данного проекта позволит сэкономить "значительные средства, которые тратятся на услуги по хранению ОЯТ АЭС Украины".

В настоящее время Украина продолжает вывозить свое облученное ядерное топливо в Россию в рамках соглашения между правительствами двух стран о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, которое было заключено в январе 1993 года. Договоренности предусматривают ввоз на территорию РФ такого топлива на временное хранение и переработку с последующим возвратом на Украину остеклованных высокоактивных отходов, что должно определяться условиями отдельного контракта.

По данным Минэнерго Украины, Киев ежегодно платит России около $200 млн за переработку и хранение облученного топлива. Ввод в эксплуатацию нового хранилища призван сэкономить эти средства. Отработавшее топливо будет поставляться с Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС (Запорожская АЭС с 2001 года имеет собственное хранилище). Кассеты смогут храниться там до 100 лет, а за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.