Путин: "Газпром" намерен вложить в газификацию Киргизии 100 млрд рублей

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" намерен вложить в проекты в Киргизии до 100 млрд рублей в ближайшие годы, что позволит довести газификацию страны до 60%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью киргизскому телеканалу, видеозапись которого опубликована на сайте РЕН ТВ.
"У "Газпрома" большие планы по развитию энергетики", - сообщил Путин в интервью, которое было записано после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Сочи 14 сентября. "Я думаю, что мы в ближайшие годы, если будет осуществляться то, о чем мы договорились с президентом Киргизии, можем довести газификацию Киргизии до процентов 60-ти", - сказал российский лидер.
"Газпром" намерен вложить в ближайшие годы до 100 млрд рублей", - добавил он.
Путин отметил рост сотрудничества между Россией и Киргизией и в других сферах. По его словам, Россия занимает 23% во внешнеторговом обороте Киргизии, и эти объемы растут. "В прошлом году рост - в 2,5 раза, не на какие-то десятые доли процента", - отметил он.