NYT: мэр Нью-Йорка хочет сократить энергопотребление городских зданий на 25% к 2030 году

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НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио выдвинул новую инициативу в области энергоэффективности, которая может затронуть 23 тыс. зданий в крупнейшем городе США. Как сообщила в пятницу газета The New York Times, мэр намерен провести через муниципалитет распоряжение о переоборудовании систем отопления жилых домов, офисных зданий и складов, площадь которых превышает 2,3 тыс. кв. м.
По данным газеты, для разных категорий строений будут установлены предельные размеры потребления энергии. Так, для жилых зданий будет установлен предел в 50 тыс. BTU (Британская тепловая единица) на квадратный фут в год, то есть 15,23 кубометра природного газа на кв. м в год.
Сейчас в Нью-Йорке жилое или офисное здание площадью более 2,3 тыс. кв. м расходует в год на квадратный фут от 65 до 70 тыс BTU, и если распоряжение мэра будет принято, то им придется сократить энергопотребление на 25%.
Домовладельцы должны будут повысить энергоэффективность за счет улучшения системы отопления, более тщательной теплоизоляции, а также за счет установки более эффективных отопительных систем. По словам Билла де Блазио, владельцам небольших домов должны быть предоставлены кредиты под низкий процент, а владельцы крупных зданий "сами справятся".
Те домовладельцы, кто не выполнит требований, рискуют получить крупные штрафы, которые будут устанавливаться исходя из общей площади зданий и уровня перерасхода топлива на отопление. Так, владельцы здания площадью 2,78 тыс. кв. м, значительно превышающие установленные нормы, могут быть оштрафованы на $60 тыс.
Свою инициативу мэр Нью-Йорка обосновал тем, что, согласно недавно проведенному исследованию, 67% от общего объема выбросов углекислого газа в атмосферу на территории города приходится на здания, использующие устаревшие системы отопления и кондиционирования.