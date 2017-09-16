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Украина в 2018 году рассчитывает на $2 млрд внешних заимствований

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:24 UTC+3 КИЕВ

При этом министр финансов Украины Александр Данилюк признал, что "конечно, суммы могут отличаться от планов"

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Министр финансов Украины Александр Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС./ Украина рассчитывает в следующем году привлечь на внешнем рынке $2 млрд, через год - еще столько же. Об этом в субботу заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в кулуарах конференции "Ялтинская европейская стратегия".

"У нас есть план привлечь до $2 млрд на рынках внешних заимствований в 2018 году и в 2019 году - еще $2 млрд. Это наш ориентир",- заявил министр. При этом он признал, что "конечно, суммы могут отличаться от планов".

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