Сбербанк в 2018 году реализует более 150 проектов на основе искусственного интеллекта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует до конца следующего года реализовать 159 проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на съемках викторины "Цифровая экономика. Поколение Z".

"Сегодня у нас нет ни одной сферы деятельности внутри компании, в которой бы мы не пытались использовать искусственный интеллект. Если говорить в числовом выражении, - до конца следующего года у нас планируется реализовать 159 проектов на различных направлениях нашей деятельности", - сказал он.

Внедрение искусственного интеллекта радикально меняет внутренний бизнес-ландшафт компании: бизнес-модель, удобство для клиентов, затраты, прибыльность, подчеркнул глава Сбербанка. "Наступил период, когда компания, если она не использует искусственный интеллект в своей деятельности, она проигрывает", - сказал Греф.

Ранее глава Сбербанка отмечал, что через 5 лет порядка 80% операций в банке может совершаться с помощью искусственного интеллекта и без участия людей.