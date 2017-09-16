Подгузов: на обновление инфраструктуры "Почты России" потребуется 50 млрд руб.

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Обновление инфраструктуры "Почты России" потребует примерно 50 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов в рамках рабочей поездки в Казань.

"Мы сейчас считаем проект, по моим оценкам, для того, чтобы обновить инфраструктуру нам необходимо, где-то в районе 50 млрд рублей. Я думаю, это и сортировочные мощности, и организация последней мили", - сказал он.

Подгузов добавил, что основа программы должны быть проработана до конца года, тогда же планируется выйти на заключение контрактов по ней. "Но ускориться в создании инфраструктуры мы уже можем сейчас. Активно начали взаимодействовать с властями региона по созданию Новосибирского логистического почтового центра, в Хабаровске, Ростов у нас в активном взаимодействии. У нас уже есть довольно много наработок, чтобы процесс этот ускорить", - отметил он.

Подгузов сказал, что в первую очередь "Почте России" необходимо совершенствовать логистическую инфраструктуру, основой которой является сеть логистических центров, компания планирует создать семь таких центров по всей стране. "Мы наметили создание семи логистических почтовых центров по всей стране от Хабаровска до Санкт-Петербурга, два из них уже функционируют - это Внуково и Казань, но нам необходимо строительство оставшихся пяти. Плюс у нас есть 50 магистральных сортировочных центров и сортировочные мощности на почтамтах. Соответственно, эти три уровня сортировки нам необходимо привести в такое качество, чтобы отвечать современным стандартам и справляться с теми объемами посылок, которые у нас ежегодно прирастают темпами не менее чем на 50%", - пояснил Подгузов.

При этом параллельно должен идти процесс улучшения качества доставки продуктов "Почты России" потребителю, продолжил он. В этом направлении планируется оснастить почтальонов планшетными компьютерами, создать их мобильные группы и провести маршрутизацию рабочего движения. "Для этого у нас должен быть запущен проект "Организация последней мили" - то есть то, как почтальоны доставляют газеты, журналы, письма, другие продукты гражданам нашей страны. Тут должна быть полностью пересмотрена система доставки корреспонденции и прочих продуктов потребителям услуг "Почты России", - пояснил Подгузов, добавив, что программа рассчитана на несколько лет.

Как сообщал ТАСС, чистая прибыль "Почты России" по итогам 2016 года составила 1,734 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году. Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2016 году увеличилась на 10,7% и достигла 164,8 млрд рублей.