Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в экономике "гигантский сдвиг" после начала промышленного применения блокчейна в бизнесе и государственном управлении. Об этом он сообщил во время съемок викторины для школьников "Цифровая экономика. Поколение Z".

Говоря о технологии блокчейн - одной их ключевых инновационных цифровых технологий, применение которой, по мнению многих экспертов, способно изменить экономический и политический ландшафт, - он отметил, что, несмотря на ее незрелость, технология очень перспективна и тем компаниям, которые хотят сохранить позиции на изменившемся рынке, лучше уже начинать с ней экспериментировать.

"Я думаю, 5-10 лет - это то, когда мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике", - сказал он, отметив, что как именно изменится экономика и бизнес-модели, предсказать сейчас невозможно.

"Меня спрашивают, останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой. Это очень большой вопрос, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сейчас говорим о блокчейн-экономике, потому что это технология настолько всеобъемлющая, дает гигантские возможности. Невозможно предсказать, как изменятся бизнес-модели", - сказал глава Сбербанка.

По словам Грефа, пройдет не менее пяти лет, когда блокчейн можно будет применять в промышленных моделях.

"Более реалистичные цифры - от семи до 10 лет", - уточнил он.