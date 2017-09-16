Торгпред Украины: Киев хочет дальнейшей либерализации торговли с ЕС

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина хочет пересмотра и дальнейшей либерализации нынешнего соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в Евросоюзом. Такое заявление сделала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на конференции '"Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

"Нынешнее соглашение о зоне свободной торговли необходимо пересмотреть. Соглашение было подготовлено давно и уже устарело. Нам нужно собраться с представителями ЕС и посмотреть, какие меры либерализации должны быть проведены", - приводит ее слова агентство УНН.

По мнению Микольской, предусмотренные соглашением квоты пока не удовлетворяют требования как экономики Украины, так и ЕС.

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.