Торгпред Украины: Киев хочет дальнейшей либерализации торговли с ЕС

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КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина хочет пересмотра и дальнейшей либерализации нынешнего соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) в Евросоюзом. Такое заявление сделала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на конференции '"Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.
"Нынешнее соглашение о зоне свободной торговли необходимо пересмотреть. Соглашение было подготовлено давно и уже устарело. Нам нужно собраться с представителями ЕС и посмотреть, какие меры либерализации должны быть проведены", - приводит ее слова агентство УНН.
По мнению Микольской, предусмотренные соглашением квоты пока не удовлетворяют требования как экономики Украины, так и ЕС.
С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Украина может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.