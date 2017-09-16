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Две из четырех мобильных электростанций поставили в Крым

Экономика и бизнес
16 сентября, 14:24 UTC+3 СУДАК СУДАК 16, сентября. /ТАСС

Благодаря поставкам МГТС регион сможет уйти от веерных отключений в период пиковых нагрузок

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СУДАК, 16 сентября. /ТАСС/. Две из четырех мобильных газотурбинных электростанций (МГТС) поставили в Крым с материковой России, чтобы покрыть существующий энергодефицит в регионе. Еще две прибудут на полуостров до конца сентября, сообщил в субботу журналистам вице-премьер республики Владимир Серов.

"Уже две пришли, еще две должны быть до конца сентября", - сказал он. По его словам, поставка МГТС в Крым позволит создать в регионе дополнительные мощности, благодаря которым регион сможет уйти от веерных отключений в период пиковых нагрузок.

"Это также позволит нам дополнительно развиваться, строить новые предприятия и иметь запас свободной электрической мощности", - сказал Серов.

В Крыму и Севастополе в первой половине августа, когда стояла сорокоградусная жара, вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок. В настоящее время на фоне понижения температуры ситуация нормализовалась. 19 августа президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации, прежде всего его поручение касалось Крыма.

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