Две из четырех мобильных электростанций поставили в Крым

Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезонСпорт 16 сентября, 14:29
Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложностиМосква 16 сентября, 14:09
РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителейАрмия и ОПК 16 сентября, 14:09
Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом РоссииСпорт 16 сентября, 14:04
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о МинкультурыКультура 16 сентября, 14:01
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейнаЭкономика и бизнес 16 сентября, 13:54
Чиновники и прокуратура в ближайшее время решат вопрос проблемной свалки на УралеОбщество 16 сентября, 13:51
Перова, Эрдыниева и Балданов включены в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лукаСпорт 16 сентября, 13:39
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полетаПроисшествия 16 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУДАК, 16 сентября. /ТАСС/. Две из четырех мобильных газотурбинных электростанций (МГТС) поставили в Крым с материковой России, чтобы покрыть существующий энергодефицит в регионе. Еще две прибудут на полуостров до конца сентября, сообщил в субботу журналистам вице-премьер республики Владимир Серов.
"Уже две пришли, еще две должны быть до конца сентября", - сказал он. По его словам, поставка МГТС в Крым позволит создать в регионе дополнительные мощности, благодаря которым регион сможет уйти от веерных отключений в период пиковых нагрузок.
"Это также позволит нам дополнительно развиваться, строить новые предприятия и иметь запас свободной электрической мощности", - сказал Серов.
В Крыму и Севастополе в первой половине августа, когда стояла сорокоградусная жара, вводились графики временного ограничения потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок. В настоящее время на фоне понижения температуры ситуация нормализовалась. 19 августа президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго до 15 сентября 2017 года представить предложения, чтобы не допустить веерных отключений электроснабжения на территории Российской Федерации, прежде всего его поручение касалось Крыма.