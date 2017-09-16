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Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют

Экономика и бизнес
16 сентября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По его мнению, на сегодняшний день ни один из руководителей крупнейших финансовых институтов не захочет пожелать своим клиентам участия в такого рода волатильных инструментах

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с пониманием относится к заявлению своего коллеги JP Morgan Chase Джейми Даймона, который назвал криптовалюты "мошенничеством" и предрек их скорый крах.

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"Даймона как председателя правления крупнейшего банка я понимаю. Технология сама еще только-только становится, и я думаю, ни один CEO банка не готов предлагать криптовалюту своим клиентам. Ни в коем случае нельзя запрещать ни ICO, ни использование криптовалют, но пока это не созрело и пока это не отрегулировано, нельзя это предлагать, в особенности неквалифицированным инвесторам. Особенно когда она "подпрыгнула" и очень много людей захотели проинвестировать. Но очевидно, что моментальной стоимости за этим нет, и волатильность будет очень высокой", - сказал журналистам в субботу на съемках телевикторины "Цифровая экономика. Поколение Z" Герман Греф.

По его мнению, на сегодняшний день ни один из руководителей крупнейших финансовых институтов не захочет пожелать своим клиентам участия в такого рода волатильных инструментах.

Ранее на этой неделе генеральный директор банковской группы JP Morgan Chase Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин "аферой" и "пирамидой", заявив, что уволит из своей команды любого, кто будет торговать биткоином. Даймон скептически отозвался о будущем криптовалюты, сравнив ее с "тюльпаноманией" - кратковременным всплеском ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Голландии в 1636-1637 годы.

Легализация криптовалют в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 14 сентября также заявила, что Банк России не намерен допускать криптовалюты на финансовый рынок РФ в качестве платежного инструмента, сравнив их с денежными суррогатами. ЦБ считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ, напомнила она.

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По мнению регулятора, операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов).

В сентябре в рамках комитета Госдумы по финансовому рынку была создана рабочая группа, которая будет заниматься разработкой предложений по легализации криптовалют в РФ. Глава комитета Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович Аксаков, Анатолий Геннадьевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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