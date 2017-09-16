Победителями всероссийской викторины "Цифровая экономика" стали четверо школьников

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Победителями всероссийского конкурса "Цифровая экономика", который выявляет самых юных экспертов в области цифровых технологий, стали в субботу Лев Чижов (Санкт-Петербург, 13 лет), Михаил Румянцев (Москва, 15 лет), Григорий Соколов (Москва, 14 лет) и Ярослав Орлов (Воронеж, 16 лет). Они сумели дать наибольшее количество правильных ответов на вопросы о работе чат-ботов, криптовалютах, биометрии, проведении транзакций и технологии блокчейн.

Мероприятие прошло в формате викторины: две команды, по четыре человека в каждой, боролись за победу в несколько этапов, по итогам была объявлена команда победителей. В состав жюри вошли глава Сбербанка Герман Греф, министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, президент компании InfoWatch Наталья Касперская, академик РАН Алексей Семенов, глава "Деловой России" Алексей Репик и замдиректора направления "Молодые профессионалы" АСИ Евгений Ковнир. Участниками стали школьники в возрасте от 11 до 16 лет, которые уже имеют опыт создания цифровых проектов на базе нейросетей и блокчейна и владеют инвестпортфелем из нескольких криптовалют.

Образование в будущем - цифровое образование

"Цифровая экономика охватила все виды деятельности в нашей стране и по всему миру. А поколение Z родилось в эпоху технологического века. Именно они, эти ребята, являются коренными жителями цифрового мира", - отметила основатель telegram-канала @blockchainrf Ани Асланян.

"Мы верим, что будущая экономика - цифровая экономика, а будущее образование - это цифровое образование. Мы строим школу компетенций ХХI века - цифровую школу, нам важно, чтобы наши дети приобретали современные экономические и технологические навыки, обладали креативным мышлением, навыками современных коммуникаций, эмоциональным интеллектом. Мы видим нашу миссию в том, чтобы поддержать в детях способность найти себя, жить продуктивно и быть полезным", - в свою очередь заявила Елена Булин-Соколова, директор Хорошевской школы, на базе которой проходила викторина.

По словам, Булин-Соколовой, важно, чтобы дети научились за годы школы делать выбор, принимать решения, нести ответственность, приобрели опыт самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. "Чтобы они были созидателями. Для этого мы создаем среду, в которой есть все инструменты для созидательной продуктивной жизни. И эта среда сегодня является цифровой, как цифровой становится экономика и вся наша жизнь", - считает директор.

"Я не знаю, чтобы я в вашем возрасте мог сделать, когда здесь сидят такие эксперты и такое жюри, и еще и отвечать на вопросы. Этого уже достаточно, чтобы вы все вышли отсюда победителями, как минимум победителями самих себя", - сказал Герман Греф. "Вы большие молодцы. Страшно подумать, чего бы я добился, если бы в вашем возрасте разбирался в блокчейн", - пошутил он. Глава Сбербанка также добавил, что знания полезны только в том случае, если ими пользуешься и "креативишь" и посоветовал детям трудиться каждый день.

О викторине "Цифровая экономика"

Проект запущен и реализуется популярным telegram-каналом о блокчейне и цифровой экономике @blockchainrf при поддержке Хорошевской школы, а также совместно с Общественным советом при департаменте образования города Москвы.

Цель мероприятия - выявить и поддержать талантливых школьников со всей страны, обладающих глубинными знаниями и способностями по теме цифровая экономика, в частности, блокчейн и криптовалюты.

Первый отборочный тур для участия во всероссийской викторине "Цифровая экономика. Поколение Z" стартовал 11 августа 2017 года. В течение трех дней организаторы получили со всей страны около 50 заявок от потенциальных участников. Каждому из них были направлены дополнительные конкурсные задания. Авторы лучших работ, восемь школьников от 11 до 16 лет, стали финалистами проекта и получили возможность попасть на итоговое мероприятие.