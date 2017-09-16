Товарооборот между Оренбуржьем и ФРГ вырос за первое полугодие на 8%

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Оренбургской областью и Германией вырос за первое полугодие текущего года на 8%. Об этом сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин на встрече в субботу с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России бароном Рюдигером фон Фричем в рамках 100-летия одного из основателей антифашисткой группы "Белая роза" Александра Шмореля.

"ФРГ является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров области. Последние четыре года товарооборот снижался в силу известных причин, но по итогам первого полугодия текущего года товарооборот вырос на 8%. Я думаю, что взаимный культурный и экономический обмен выгоден России и Германии", - сказал Балыкин.

По его словам, Оренбуржье готово расширять контакты с представителями власти, общественности и деловых кругов ФРГ. Всего в регионе работает 23 предприятия с немецким капиталом.

"Как и везде в России, в Оренбуржье работают немецкие предприятия. И мы были бы очень рады, если бы немецкие предприятия восприняли присутствие в вашем регионе как что-то очень привлекательное. В прошлом году мы зафиксировали рекорд немецких инвестиций в Россию. Это показывает, насколько немецкие предприятия верят в перспективы российской экономики", - отметил на встрече господин Рюдигер фон Фрич.

Также он добавил, что благодарен правительству Оренбургской области за то, каким образом здесь хранится память об Александре Шмореле, человеке, который имеет большое значение для обеих стран.

Антифашистское движение "Белая роза" действовало в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, одним из идейных вдохновителей был Александр Шморель (1917-1943), родившийся в Оренбурге. Шморель в феврале 2012 года был канонизирован Русской православной церковью за границей.