Глава Минкомсвязи предположил, что продукты Касперского мешают работе спецслужб США

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что "Лаборатория Касперского" подвергается гонениям в США в том числе потому, что антивирусный продукт компании "слишком хорошо ловит вирусы". Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.
"Все эти операционные системы (iOs, Windows, Android) произведены в США. В общем-то не случайно, что все разоблачения, в том числе от бывших сотрудников спецслужб США, касались в основном скрытных недекларированных возможностей, хитрых вирусов, которые писались для этих операционных систем и которые способствовали незаконному доступу к информации сотен тысяч пользователей по всему миру. Здесь можно построить другую параллель: если "Касперский" сегодня - один из ведущих антивирусов в мире, то, может быть, это тоже одна из проблем, может, он слишком хорошо ловит вирусы", - сказал министр.
Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".
Позднее Евгений Касперский получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США и заявил, что готов ответить на инсинуации по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения, если успеет получить американскую визу. Более того, Касперский и ранее говорил журналистам, что выражал готовность предоставить властям США исходный код программ, что явилось бы доказательством непричастности компании к кибершпионажу, но американские власти так их и не запросили.