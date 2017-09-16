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Аграрии Оренбургской области прогнозируют урожай на четверть больше плана

Экономика и бизнес
16 сентября, 18:01 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова

Средняя урожайность составляет 16,7 центнера с гектара

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ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Аграрии Оренбургской области соберут урожай на четверть больше, чем было запланировано - более 4,1 млн тонн. Об этом сообщил в субботу ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов.

"Прогноз по урожаю хороший - планируем собрать более 4,1 млн тонн, мощностей для хранения хватает, большинство сельхозтоваропроизводителей уже построили свои складские помещения, чтобы не платить за отгрузку, приемку и хранение. И ждем цены на интервенции", - сказал он.

Четыре района региона уже завершили уборку урожая, всего убрано 87% площади - намолочено почти 4 млн тонн зерновых. Убранный урожай уже превышает цифры прошлого года, когда был поставлен рекорд за последние 8 лет - около 3,2 млн тонн.

Средняя урожайность составляет 16,7 центнера с гектара. Общая посевная площадь в области в этом году превысила 4,2 млн га. В 2016 году валовой сбор зерна превышал 3,2 млн тонн с ростом на 45% к показателю 2015 года. Урожай озимых культур в 2016 году составил более 1,6 млн тонн или 32% от общего валового сбора.

По данным министерства, ежегодно урожайность озимых зерновых культур стабильно превосходит урожайность яровых, поэтому эта культура является в регионе страховой. Под озимые будут засеиваться неиспользуемые земли.

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