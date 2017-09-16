Матвиенко заявила о заинтересованности бизнеса РФ в совместных проектах с Туркменией

АШХАБАД, 16 сентября. /ТАСС/. Россия относится к Туркмении как к другу и стратегическому партнеру и заинтересована в совместных проектах с этим государством. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в субботу прибыла с визитом в Ашхабад и провела встречу с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

"В России ценят дружественные отношения с Туркменистаном. Заинтересованы в их дальнейшем развитии и углублении", - сказала Матвиенко, слова которой приводит пресс-служба Совфеда.

Она подчеркнула, что Россия "относится к Туркменистану с уважением как к другу и стратегическому партнеру". "Парламентарии стараются сделать все возможное для создания законодательной базы, которая послужит реализации договоренностей лидеров двух стран", - добавила политик.

Председатель СФ также отметила, что представители российского бизнеса "надеются на осуществление совместных проектов с туркменской стороной".

По мнению Матвиенко, открывающиеся в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам ("Азиада 2017") будут способствовать укреплению роли Туркменистана на международной арене, взаимопониманию между народами.

По словам Бердымухамедова, Туркменистан был и остается надежным партнером России. Ашхабад "заинтересован в углублении торгово-экономического взаимодействии" с РФ, сказал президент республики.

Он подчеркнул, что в двусторонних отношениях важной является гуманитарная составляющая - взаимодействие в сфере науки, культуры, образования. В этой связи глава государства отметил внимание, которое уделяется в Туркмении изучению русского языка.

По сообщению пресс-службы СФ, Матвиенко присвоено звание Почетный гражданин города Ашхабада.