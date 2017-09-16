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WP: Белый дом собирается разрешить нефтеразведку в арктическом заповеднике

Экономика и бизнес
16 сентября, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, сентября. /ТАСС

Отмечается, что итоговое решение должен будет вынести Конгресс США на основании данных сейсмических исследований

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ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация США планирует впервые за более чем 30 лет разрешить разведку газовых и нефтяных месторождений на территории Национального арктического природного заповедника, который расположен на Аляске. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу на первой полосе газеты The Washington Post, в распоряжении которой оказалась соответствующая документация.

По данным издания, 11 августа исполняющий обязанности главы Службы охраны рыбных ресурсов и животного мира США (при МВД) Джеймс Курт поручил руководителю регионального отделения структуры внести изменения в правила 1984-1986 годов, которые разрешили бы поисково-разведочное бурение на территории заповедника. "После доработки новое правило позволит претендентам [подавать] заявку на утверждение новых планов разведки [месторождений]", - говорится в документе. Как только изменение правил будет завершено, нефтегазовые компании могут принимать участие в сейсмическом исследовании территории.

Однако разрешение на разработку месторождений в заповедной зоне площадью почти 80 тыс. кв. км может выдать только Конгресс США. И сейсмические исследования, поясняет газета, должны стать первым шагом, для чего и было решено внести изменения в правила. Демократы и сторонники защиты природы выступают против и обещают препятствовать намерениям контролирующих Конгресс республиканцев разрешить нефтедобычу в регионе.

Ранее глава министерства внутренних дел США, которое не является силовым ведомством и в основном курирует природные ресурсы, Райан Зинке заявил, что надеется начать переоценку ресурсов заповедника, предположив, что это может способствовать поиску энергоносителей в регионе.

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