Матвиенко: Россия ждет новых южнокорейских инвестиций на Дальнем Востоке

Эксперт: арбитр не должен был удалять футболиста "Тосно" Шахова в матче со "Спартаком"Спорт 17 сентября, 14:28
Операция по доставке в Дейр-эз-Зор гуманитарной помощи по воздуху завершенаМеждународная панорама 17 сентября, 14:26
Гомельский: выбор игроков в сборную России по баскетболу перед ОИ-2020 должен быть ширеСпорт 17 сентября, 14:10
СМИ: сурдопереводчик на пресс-конференции по "Ирме" предупредил о "пицце" и "монстрах"Общество 17 сентября, 13:10
Минобороны РФ опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС по сирийской оппозицииАрмия и ОПК 17 сентября, 13:09
Митинг в защиту животных в Омске собрал около 300 человекОбщество 17 сентября, 13:02
Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафонеСпорт 17 сентября, 12:56
"СКА-Хабаровск" и "Ахмат" сыграли вничью в матче чемпионата РоссииСпорт 17 сентября, 12:55
Олимпийская чемпионка по биатлону Медведцева находится в стационаре после аварииСпорт 17 сентября, 12:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. РФ ждет новых инвестиций со стороны Южной Кореи для развития Дальнего Востока России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спецпредставителем президента Республики Корея Сон Ён Гилем.
"Большие возможности, в чем сумел убедиться президент Южной Кореи, для инвестиционного, экономического сотрудничества предоставляет сегодня Дальний Восток и государственная российская программа по ускоренному развитию Дальнего Востока, так что мы ждем новых инвестиций с корейской стороны, - сказала Матвиенко. Она добавила, что по итогам пяти месяцев этого года взаимный товарооборот между двумя странами вырос на 47%, "тем самым преодолена существовавшая до этого негативная тенденция".
Матвиенко подчеркнула, что "для России Южная Корея является очень важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Во Владивостоке, как вы знаете, совсем недавно, в начале сентября состоялась встреча президента РФ с вновь избранным президентом Южной Кореи. Были очень серьезные переговоры, достигнутые серьезные договоренности как в плане развития двустороннего сотрудничества, так и совместных усилий по обеспечению региональной безопасности на Корейском полуострове, что беспокоит сегодня весь мир", - сказала председатель СФ.
Матвиенко добавила, что в России ждут с визитом председателя национального собрания Южной Кореи.