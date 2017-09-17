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Матвиенко: Россия ждет новых южнокорейских инвестиций на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
17 сентября, 13:54 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 17, сентября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила рост товарооборота между двумя странами на 47%

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. РФ ждет новых инвестиций со стороны Южной Кореи для развития Дальнего Востока России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спецпредставителем президента Республики Корея Сон Ён Гилем.

"Большие возможности, в чем сумел убедиться президент Южной Кореи, для инвестиционного, экономического сотрудничества предоставляет сегодня Дальний Восток и государственная российская программа по ускоренному развитию Дальнего Востока, так что мы ждем новых инвестиций с корейской стороны, - сказала Матвиенко. Она добавила, что по итогам пяти месяцев этого года взаимный товарооборот между двумя странами вырос на 47%, "тем самым преодолена существовавшая до этого негативная тенденция".

Матвиенко подчеркнула, что "для России Южная Корея является очень важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Во Владивостоке, как вы знаете, совсем недавно, в начале сентября состоялась встреча президента РФ с вновь избранным президентом Южной Кореи. Были очень серьезные переговоры, достигнутые серьезные договоренности как в плане развития двустороннего сотрудничества, так и совместных усилий по обеспечению региональной безопасности на Корейском полуострове, что беспокоит сегодня весь мир", - сказала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что в России ждут с визитом председателя национального собрания Южной Кореи.

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Россия Республика Корея
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Матвиенко, Валентина Ивановна
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