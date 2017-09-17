Багдад и Москва спустя 13 лет возобновили прямое авиасообщение

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КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Багдад и Москва возобновили в воскресенье прямое авиасообщение, прерванное 13 лет назад. Впервые с 2004 года иракская авиакомпания Iraqi Airways выполнила рейс в российскую столицу. Как сообщили корреспондент ТАСС в посольстве РФ в Багдаде, на борту самолета в Москву прибыла иракская делегация во главе с министром транспорта страны Каземом Финджаном аль-Хамами.
По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, обслуживающего это направление, Boeing 737-800 совершил посадку в 14:03 мск.
По информации российских дипломатов, "авиакомпания планирует осуществлять полеты в Москву дважды в неделю". "Вечером в воскресенье в Багдад этим бортом прибудет посол РФ в Ираке Максим Максимов", - отметили в диппредставительстве.
Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения прорабатывался двумя странами с 2014 года. В конце августа иракский авиаперевозчик заявил о планах выполнения регулярных рейсов из Багдада в Москву с сентября. О решении объявлено после переговоров представителей Росавиации с послом Ирака в РФ Хайдаром Мансуром Хади, а также с представителями Iraqi Airways и компании ICM Group.