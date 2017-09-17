Рассмотрение иска СП Siemens и "Силовых машин" к "Технопромэкспорту" начнется 20 октября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 октября предварительное заседание по рассмотрению иска совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - против двух структур "Ростеха", ОАО и ООО "Технопромэкспорт", говорится в материалах суда.

Сообщается, что в иске СТГТ требует признать недействительным заключенный с "Технопромэкспортом" контракт, а также истребовать у структур "Ростеха" имущество из "незаконного владения". Ранее сам концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС, первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens AG (65%) и "Силовых машин" (35%). Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 мВт для России и СНГ, занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства.