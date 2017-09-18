Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роскачество провело масштабное исследование питьевой бутилированной воды без газа в российской рознице и выявило нарушения в 20% образцов. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам испытаний.
В исследовании участвовали 58 образцов самых популярных у российских потребителей брендов. В трех случаях у Роскачества возникли сомнения в безопасности товара. Так, в образцах "Архыз", "Эльбрус" и Biovita выявлена повышенная бактериальная обсемененность. Однако эта проблема может быть связана с условиями хранения или транспортировки товара, а не с нарушениями на производстве, отметили в Роскачестве.
Еще в девяти случаях продукция не соответствовала категории или свойствам, заявленным на этикетке. Например, обнаружено не соответствующее маркировке содержание магния, кальция или бора, а в одном случае продукт не дотянул до заявленных показателей по общей минерализации. Подобные нарушения вводят потребителей в заблуждение.
Остальные образцы прошли испытание Роскачества, и восемь брендов - "Волжанка", "Липецкий бювет", "Новотерская", "О! Наша семья", "Простое добро", ARCTIC, Aquanika и Bon Aqua - смогут претендовать на государственный знак качества.