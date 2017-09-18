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Алексей Криворучко переизбран гендиректором концерна "Калашников"

Экономика и бизнес
18 сентября, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Он занимает этот пост с 2014 года

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет директоров концерна "Калашников" (входит в Ростех) переизбрал Алексея Криворучко генеральным директором компании, говорится в материалах концерна.

"Избрать генеральным директором АО "Концерн "Калашников" Криворучко Алексея Юрьевича", - отмечается в сообщении.

Криворучко занимает пост гендиректора компании с 2014 года.

Концерн "Калашников" - крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.

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