Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение в действие антитеррористического пакета законов, будет подготовлено в ноябре, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, юристы подтвердили, что для поэтапного введения "пакета Яровой" не нужно вносить изменения в законодательство.

Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

"Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок (поэтапное введение в действие "пакета Яровой" - прим. ТАСС) в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь", - сказал он.