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Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"

Экономика и бизнес
18 сентября, 9:40 UTC+3

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, юристы подтвердили, что для поэтапного введения антитеррористического пакета законов не нужно вносить изменения в законодательство

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (справа)

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Постановление правительства, предусматривающее поэтапное введение в действие антитеррористического пакета законов, будет подготовлено в ноябре, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, юристы подтвердили, что для поэтапного введения "пакета Яровой" не нужно вносить изменения в законодательство.

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Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

"Мы можем это сделать нормами постановления правительства, без поправок (поэтапное введение в действие "пакета Яровой" - прим. ТАСС) в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь", - сказал он.

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Дворкович: требования "пакета Яровой" нужно поэтапно вводить с 2018 г.

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