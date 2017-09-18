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Украина закачала в хранилища 15,7 млрд кубометров газа

Экономика и бизнес
18 сентября, 10:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, сентября. /ТАСС

Таким образом, подземные хранилища газа оказались заполнены на 50%

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КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Украина закачала в подземные хранилища почти 15,7 млрд кубометров газа. Об этом сообщила в понедельник компания "Укртрансгаз".

"Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 15,689 млрд кубометров. Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 50%", - отметили в пресс-службе компании.

На территории Украины 12 ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров.

Ранее компания "Укртрансгаз" сообщала о планах до начала отопительного сезона накопить в хранилищах 15,6 - 17 млрд кубометров. В то же время вице-премьер Украины Владимир Кистион отмечал, что запасы газа на начало отопительного сезона составят 14,5 - 15 млрд кубометров. Этого, по его словам, достаточно для того, чтобы начать отопительный период.

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