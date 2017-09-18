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Правительство одобрило законопроект о проведении Роспотребнадзором контрольных закупок

Экономика и бизнес
18 сентября, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Как отмечается на сайте кабмина, законопроект направлен на защиту прав потребителей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект о внесении в законодательство изменений, позволяющих Роспотребнадзору проводить контрольные закупки услуг, оказываемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями потребителям, а также реализуемых ими товаров. Как сообщается в понедельник на сайте правительства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами парламента.

Отмечается, что законопроект направлен на защиту прав потребителей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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Персоны
Попова, Анна Юрьевна
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