Правительство одобрило законопроект о проведении Роспотребнадзором контрольных закупок

Тарпищев не считает трагедией поражение россиян в плей-офф Мировой группы Кубка ДэвисаСпорт 18 сентября, 10:24
Умер оперный певец Зураб СоткилаваКультура 18 сентября, 10:15
Более 120 человек задержаны с начала беспорядков в Сент-ЛуисеПроисшествия 18 сентября, 10:12
СП Siemens AG и "Силовых машин" хочет войти в дело против "Технопроэкспорта" как соистецЭкономика и бизнес 18 сентября, 10:01
Правительство в течение дня рассмотрит предложение повысить акцизы на топливоЭкономика и бизнес 18 сентября, 9:50
СМИ: американские ВВС провели учения в Южной КорееМеждународная панорама 18 сентября, 9:44
Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"Экономика и бизнес 18 сентября, 9:40
Школьники совместно с учеными замерили глубину оттаивания вечной мерзлоты на ЯмалеНаука 18 сентября, 9:37
Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской областиНовости Урала 18 сентября, 9:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект о внесении в законодательство изменений, позволяющих Роспотребнадзору проводить контрольные закупки услуг, оказываемых юрлицами и индивидуальными предпринимателями потребителям, а также реализуемых ими товаров. Как сообщается в понедельник на сайте правительства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.
Законопроект предусматривает применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назначена официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами парламента.
Отмечается, что законопроект направлен на защиту прав потребителей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.