Правительство в течение дня рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство сегодня рассмотрит предложение Минфина повысить акцизы на топливо в 2018 году на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Да, действительно, такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь, в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации. Сегодня будет рассматриваться на правительстве", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности повышения акцизов на топливо на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля 2018 года.
В конце 2016 года был принят закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий, в том числе, изменение ставок акцизов на топливо. Так, согласно документу, ставка акциза на автомобильный бензин 5-го класса вырастет с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей за тонну в 2018 году и до 10 957 рублей в 2019 году. На дизельное топливо закон устанавливает ставку 6 800 рублей в 2017 году, 7 072 рубля в 2018 году и 7 335 рублей в 2019 году. Повышение также коснется ставки акциза на средние дистилляты - с действующей ставки в 5 293 рубля за тонну до 7 800 рублей в 2017 году, 8 112 рублей в 2018 году и 8 436 рублей в 2019 году.