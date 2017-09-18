СП Siemens AG и "Силовых машин" хочет войти в дело против "Технопроэкспорта" как соистец

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие Siemens AG и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) ходатайствует о вступлении в дело немецкого концерна Siemens против двух структур "Ростеха" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт". Об этом заявил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы.

В суде началось рассмотрения иска концерна Siemens к "Технопромэкспорту" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС. Совместное предприятие концерна и "Силовых машин" изначально было заявлено в качестве соответчика, но в Siemens поясняли, что претензии касаются только "Технопромэкспорта", а не СП.

"Мы полностью поддерживаем требования, заявленные в иске", - сказал представитель СТГТ в суде.

Ранее сообщалось, что компания СТГТ подала собственный иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур Ростеха. В иске СТГТ требует признать недействительным заключенный с "Технопромэкспортом" контракт, а также истребовать у структур Ростеха имущество из "незаконного владения". Рассмотрение данного иска назначено на 20 октября.

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens AG (65%) и "Силовых машин" (35%). Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ, занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства.