Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,66 руб.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 57,66 руб. Курс евро вырос на 1 копейку, до 68,92 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2058,34 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1125,02 пункта.