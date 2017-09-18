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Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,66 руб.

Экономика и бизнес
18 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Евро вырос до 68,92 руб.

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 57,66 руб. Курс евро вырос на 1 копейку, до 68,92 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 2058,34 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1125,02 пункта.

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