Депутаты предложили обязать авиакомпании платить возмещения за овербукинг

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета тем пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем имеется мест в самолете (овербукинг). Соответствующий законопроект собирается внести в нижнюю палату парламента депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских, пишет "Парламентская газета".
"Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета, - приводит издание слова Ананских. - Таким образом, мы рассчитываем, что это отобьет у авиаперевозчиков желание продавать больше билетов, чем мест в самолете".
Как сообщалось ранее, депутат от Общероссийского народного фронта (ОНФ), член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев запросил у министра транспорта РФ Максима Соколова информацию о работе Минтранса по регулированию овербукинга. По словам депутата, в ОНФ также разрабатывают проект федерального закона, направленный на урегулирование проблем, связанных с овербукингом.