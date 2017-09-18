Депутаты предложили обязать авиакомпании платить возмещения за овербукинг

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании в десятикратном размере возмещать стоимость билета тем пассажирам, которые не попали на рейс из-за того, что перевозчик продал больше билетов, чем имеется мест в самолете (овербукинг). Соответствующий законопроект собирается внести в нижнюю палату парламента депутат от "Справедливой России" Игорь Ананских, пишет "Парламентская газета".

"Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета, - приводит издание слова Ананских. - Таким образом, мы рассчитываем, что это отобьет у авиаперевозчиков желание продавать больше билетов, чем мест в самолете".

Как сообщалось ранее, депутат от Общероссийского народного фронта (ОНФ), член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев запросил у министра транспорта РФ Максима Соколова информацию о работе Минтранса по регулированию овербукинга. По словам депутата, в ОНФ также разрабатывают проект федерального закона, направленный на урегулирование проблем, связанных с овербукингом.