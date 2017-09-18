Путин считает, что "Опора России" - надежный партнер государства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России" с 15-летием создания, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"За прошедшее время "Опора России" объединила в своих рядах представителей предпринимательского сообщества из разных регионов, активной работой заслужила высокий общественный авторитет, - подчеркнул глава государства. - Важно, что организация выступает серьезным, надежным партнером государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране, и в целом играет весомую роль в построении современной экономики". "Ценен также творческий, интеллектуальный и в высшей степени профессиональный вклад "Опоры России" в работу по совершенствованию трудового, налогового законодательства, корпоративного права", - добавил Путин.

Он "убежден, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, даст старт новым проектам и инициативам, востребованным в практической деятельности".