Путин считает, что "Опора России" - надежный партнер государства

Объявлены лауреаты ХI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены ОбразцовойНовости партнеров 18 сентября, 11:55
Симонян: Соткилава навсегда останется в памяти как человек, преданный футболуСпорт 18 сентября, 11:52
Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октябряЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:48
Директор ХК "Трактор": в тренерском штабе могут произойти изменения после домашней серииСпорт 18 сентября, 11:47
Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органовЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:35
Британским СМИ стало известно имя подозреваемого в совершении теракта в лондонском метроМеждународная панорама 18 сентября, 11:33
Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублейЭкономика и бизнес 18 сентября, 11:31
Хоккеисты "Рязани" более чем на сутки задержались в аэропорту ШанхаяСпорт 18 сентября, 11:28
Симонян: за футболистов "Спартака" стыдно, в команде нет вожакаСпорт 18 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России" с 15-летием создания, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
"За прошедшее время "Опора России" объединила в своих рядах представителей предпринимательского сообщества из разных регионов, активной работой заслужила высокий общественный авторитет, - подчеркнул глава государства. - Важно, что организация выступает серьезным, надежным партнером государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране, и в целом играет весомую роль в построении современной экономики". "Ценен также творческий, интеллектуальный и в высшей степени профессиональный вклад "Опоры России" в работу по совершенствованию трудового, налогового законодательства, корпоративного права", - добавил Путин.
Он "убежден, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, даст старт новым проектам и инициативам, востребованным в практической деятельности".