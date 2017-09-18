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Путин считает, что "Опора России" - надежный партнер государства

Экономика и бизнес
18 сентября, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Президент также высоко оценил вклад организации в работу по совершенствованию трудового, налогового законодательства, корпоративного права

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России" с 15-летием создания, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"За прошедшее время "Опора России" объединила в своих рядах представителей предпринимательского сообщества из разных регионов, активной работой заслужила высокий общественный авторитет, - подчеркнул глава государства. - Важно, что организация выступает серьезным, надежным партнером государства в решении таких актуальных проблем, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, компаний и предприятий, улучшение делового, инвестиционного климата в стране, и в целом играет весомую роль в построении современной экономики". "Ценен также творческий, интеллектуальный и в высшей степени профессиональный вклад "Опоры России" в работу по совершенствованию трудового, налогового законодательства, корпоративного права", - добавил Путин.

Он "убежден, что нынешний форум пройдет в конструктивном ключе, даст старт новым проектам и инициативам, востребованным в практической деятельности".

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