Кабмин РФ продолжает дискуссии по финансированию и обособлению фонда цифровой экономики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продолжает дискуссии по вопросу финансирования фонда цифровой экономики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В рамках подготовки бюджета в первом чтении пока это не сделано, пока дискуссии продолжаются", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что одновременно с финансированием обсуждается и возможность сделать этот фонд обособленным, дискуссии по обособлению ведутся параллельно.

Ранее Дворкович говорил, что финансирование реализации программы развития цифровой экономики России может осуществляться из отдельного фонда (по типу дорожного) или напрямую из бюджета. Минкомсвязь, которая занималась подготовкой программы развития цифровой экономики России до 2024 года, неоднократно заявляла о возможности создания отдельного фонда для финансирования программы.

Сейчас правительство обсуждает, что фонд может формироваться за счет отчислений операторов связи на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства. Объем фонда может составить около 100 млрд руб.

О программе

В конце июля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу "Цифровая экономика". Программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности.

Документ содержит как общие задачи и направления развития цифровой экономики, так и конкретную дорожную карту. В программе указаны показатели, которые необходимо достичь к 2024 году. В частности, прописано, что к этому сроку 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 Мбит/с), во всех крупных городах (1 млн человек и более) должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше, а доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемая через иностранные серверы, должна составлять 5%.

Планируется также, что в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год, а "доля населения, обладающего цифровыми навыками", составит 40%.