МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк России будет постепенно выходить из "Программы 6,5%", сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде "Опоры России". По ее словам, необходимо снижать ставки по кредитам для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к данной программе.

"В условиях рецессии ЦБ нарастил фондирование "Программы 6,5" с 50 до 150 млрд руб., но в общем объеме это не очень большая программа. Мы ее развивали как антикризисный инструмент, будем плавно из нее выходить по мере того, как будут снижаться ставки в экономике для бизнеса. Здесь важнее снизить ставки для всего малого бизнеса, а не только для тех, кто имеет доступ к "Программе 6,5". Механизм выхода из этой программы, где-то поддержки правительства вместо ЦБ, мы обсудили с Минэкономики, с Корпорацией МСП. В большей степени мы эту программу будем ориентировать на региональные банки, банки с базовой лицензией", - сказала она.

"Программа 6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию-заемщику.

Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.