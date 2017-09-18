Расходы на повышение МРОТ в бюджетной сфере в 2018 году составят 26,2 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) составят в 2018 году 26,2 млрд рублей, сообщила в понедельник замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 года МРОТ в размере 9,489 тыс. рублей (85% от прожиточного минимума за II квартал 2017 года), а с января 2019 года довести МРОТ до 100% прожиточного минимума.

"Суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ составят к предыдущему году в 2018 году 26,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 7,2 млрд рублей, в 2019 году - 43,9 млрд, в том числе из федерального бюджета - 12 млрд рублей", - отметила Ельцова.

"Дополнительная потребность в реальном секторе экономики, по оценке Минтруда РФ, составит в 2018 году 17,1 млрд рублей, и в 2019-м - 28,8 млрд рублей", - добавила она.

Замминистра подчеркнула, что треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов и подоходного налога с физических лиц.