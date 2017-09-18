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Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органов

Экономика и бизнес
18 сентября, 11:35 дата обновления: 18 сентября, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Глава Центра стратегических разработок также предложил ввести мораторий на регуляторную деятельность, ухудшающую положение малого бизнеса

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Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предлагает за 6 лет вдвое сократить число контрольных органов. Об этом он заявил на съезде Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Нам нужно сократить количество контрольных органов, оптимизировать виды контроля. Допустим, от 36 федеральных контрольных органов мы должны перейти к 15, может быть, к 20 на первом шаге. За 6 лет", - сказал он.

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Кудрин отметил, что в РФ больше 200 контрольно-надзорных функций для бизнеса, из них около 160 только на федеральном уровне, а в Евросоюзе и в странах ОЭСР таких функций около 50.

"Мы должны поставить амбициозную цель. Мы в ЦСР проанализировали эти функции, у нас есть предварительные предложения, где можно сократить, но мы понимаем, что без политической воли, без цифры - давайте сократим за 6 лет в 2 раза, а мы считаем это реалистичным, - проблему не решить", - считает он.

Кроме того, Кудрин предложил ввести мораторий на регуляторную деятельность, ухудшающую положение малого бизнеса.

Также он добавил, что для развития МСБ нужно снижать долю государства в экономике.

"Я придерживаюсь по-прежнему того правила, которое отстаивал, когда был в правительстве: нам нужно уменьшать долю государства в экономике, в частности в бизнесе. Там, где у нас конкурентные рынки, государство должно уходить. Пусть это будет поэтапно, но этот тренд должен четко прослеживаться. Только с увеличением частного сектора в экономике мы будем наращивать справедливость конкуренции и долю малого и среднего бизнеса", - сказал глава ЦСР.

О потенциальных бизнесменах

Кудрин отметил, что только 2% россиян хотели бы заниматься собственным бизнесом против 20% в соседних европейских странах. Около 20% россиян считают предпринимательство в стране рискованным.

"У нас тех, кто хотел бы создать собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних европейских странах доля людей, желающих создать свой бизнес, доходит до 20%", - сказал Кудрин.

По его мнению, если в России останется только 2% потенциальных бизнесменов, "мы не прорвемся к новым темпам экономического роста".

Кудрин также отметил, что около 65% населения считает предпринимательскую деятельность достойной и позитивной. "Но около 20% считает, что это очень опасная и рискованная деятельность. То, чем трудно заниматься, где много издержек", - добавил он.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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