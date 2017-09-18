Суд приступит к рассмотрению иска Тинькова к кемеровским блогерам 9 октября

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерово назначил на 9 октября предварительное судебное заседание по рассмотрению иска председателя совета директоров "Тинькофф банка" Олега Тинькова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину, с которых банкир планирует солидарно взыскать в качестве морального вреда 500 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС с досудебного рассмотрения иска.

"Суд, совещаясь на месте, назначает предварительное судебное заседание на 9 октября на 14:00 (10:00 мск)", - сказала судья Елена Исакова.

На заседании представитель Тинькова Александр Тодоров сообщил, что истец настаивает на заявленных требованиях - на факте распространения видеоматериала, который, по мнению заявителя, носит оскорбительный характер, и его удалении. Он пояснил, что будет проведена экспертная оценка видеоматериала.

"Нам нужно, естественно, подтвердить, что он (оскорбительный характер видео - прим. ТАСС) таковым является. Это мы сделаем с помощью экспертного заключения, которое будет представлено в следующем предварительном судебном заседании", - сказал Тодоров. По его словам, несмотря на имеющиеся обеспечительные меры, ролик по-прежнему не удален, заявитель будет настаивать на компенсации морального вреда. Он уточнил суду, что компенсация в 500 тыс. рублей заявлена солидарно.

Представитель ответчиков сообщил, что сам факт распространения его клиенты не признают. "Мы оспариваем факт распространения данной информации. Кроме того, в обосновании иска не указано все-таки самое важное - чем конкретно отразилась на репутации господина Тинькова позиция, опубликованная в видеоролике", - сказал он, добавив, что "сторона [ответчиков] будет просить не удовлетворять требования в полном объеме".

О конфликте банкира и блогеров

Как сообщалось ранее, в начале августа Печерский и Псковитин на канале Nemagia в Youtube, где выкладываются ролики в жанрах пародии и карикатуры, опубликовали видеоматериал о Тинькове. Публикация содержит выдержки из его интервью, комментарии блогеров о личности банкира и работе "Тинькофф банка". В конце августа "Тинькофф банк" подал иск в Арбитражный суд Москвы и в Центральный районный суд Кемерово. В начале сентября сообщалось о том, что Роскомнадзор заблокировал и запретил распространение видеоматериала.

Позже, 13 сентября, Псковитин в своем видеообращении в интернете сообщил, что у него в квартире проходят обыски "по какому-то уголовному делу". На следующий день Тиньков в видеообращении на своей странице в соцсети "Вконтакте" сообщил, что готов отозвать иск о защите деловой репутации, если блогеры извинятся и удалят соответствующие видеоматериалы.

Тодоров, отвечая на вопрос суда о возможности урегулирования спора мирным путем, пояснил, что ответной реакции со стороны блогеров после заявления Тинькова не последовало. В свою очередь, представитель ответчиков заявил, что "возможность заключения мира на данный момент исключается". "Я знаю позицию своих доверителей - в том случае, если Олег Юрьевич (Тиньков - прим. ТАСС) согласится лично прибыть в город Кемерово... возможно прийти к какому- то соглашению", - сказал он.