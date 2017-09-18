Экс-глава ритейлера "Связной" назначен председателем правления Бинбанка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший гендиректор ритейлера "Связной", экс-председатель правления банка "Связной" Евгений Давыдович назначен председателем правления Бинбанка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"ЦБ РФ согласовал кандидатуру Евгения Давыдовича, его назначение на должность председателя правления Бинбанка состоялось", - сказано в сообщении.

Ранее Бинбанк возглавлял совладелец банка Микаил Шишханов. Он покинул пост председателя правления 28 мая этого года. Как говорилось в сообщении банка, Шиханов сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы "Сафмар". Временно обязанности председателя Бинбанка исполнял первый заместитель Шиханова Александр Лукин.

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, вместе контролирующие 96,56% банка.

По данным ЦБ РФ, Бинбанк входит в топ-30 крупнейших банков России. Региональная сеть насчитывает около 500 офисов по всей России. Банк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физлиц и 12 место по размеру активов.