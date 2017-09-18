Шувалов: власти РФ обсуждают стимулирование бизнеса как ответ на санкции со стороны США

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство и администрация президента РФ после усиления антироссийских санкций о стороны США рассматривают меры по стимулированию развития бизнеса и предоставлению ему свободы в экономике. Об этом заявил на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"Когда вышел новый закон в США по санкциям, дискуссии в правительстве и администрации носят тот же самый характер: как сделать через принятие нового законодательства и другие наши конкретные шаги, что действительно мы готовы обеспечить большую свободу [бизнесу]", - сказал Шувалов.