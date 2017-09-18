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Шувалов: Google постоянно предлагает РФ сотрудничать в развитии малого и среднего бизнеса

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:09 дата обновления: 18 сентября, 13:24 UTC+3

В качестве примера такого сотрудничества первый вице-премьер отметил совместный проект Сбербанка и Google по обучению предпринимательству в РФ

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Google постоянно предлагает РФ сотрудничество по развитию малого и среднего предпринимательства, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

"Я могу сказать, что от них [Google] есть постоянный запрос на сотрудничество. Google все время предлагает сотрудничество по форме малого и среднего предпринимательства, и мы этому очень рады", - сказал Шувалов.

В качестве примера такого сотрудничества первый вице-премьер отметил совместный проект Сбербанка и Google по обучению предпринимательству в РФ.

"Все, что делает Герман Оскарович [Греф], мы считаем, это пример действия единой команды. Например, начал Сбербанк программу с Google по обучению малому предпринимательству, я моментально за нее ухватился, и мы договорились, как дальше ее тиражировать по всей стране", - рассказал Шувалов.

Он призвал российские высокотехнологичные компании и информационные веб-ресурсы последовать этому примеру и принять участие в развитии малого и среднего предпринимательства в России.

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