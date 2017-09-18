Некоторые клиенты Сбербанка испытывают сложности с входом в интернет-банк

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Некоторые пользователи "Сбербанка Онлайн" испытывают сложности с входом в систему. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"В настоящее время некоторые пользователи приложения "Сбербанка Онлайн" на Android и пользователи веб-версии интернет-банка могут испытывать проблемы с входом в систему. Проблема будет устранена в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

За прошедшее лето клиенты Сбербанка несколько раз сталкивались с проблемами в обслуживании. В частности, масштабный технический сбой в работе IT-систем Сбербанка произошел 9 июня. Клиенты не могли снять наличные деньги или воспользоваться услугами банка через интернет.