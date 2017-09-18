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Шувалов: малый бизнес с января 2018 году сможет кредитоваться по итоговой ставке 6,5%

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:13 UTC+3 МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Ранее конечная ставка для заемщиков составляла 9,6%

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП с января 2018 года сможет кредитовать малый и средний бизнес по итоговой ставке 6,5% годовых, ранее конечная ставка для заемщиков составляла 9,6%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на форуме "Опоры России".

"Скоро 6,5% (программа льготного кредитования субъектов МСП - прим. ТАСС) будет не нарисованной, а реальной ставкой (для заемщиков - прим. ТАСС). Сейчас [Максим] Орешкин (глава Минэкономразвития - прим. ТАСС) и [Александр] Браверман (глава корпорации МСП - прим. ТАСС) это обсуждают, это будет не 9,6%, как раньше. Новые изменения возможны с января", - сказал он.

Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 для льготного кредитования субъектов МСП. Названа она так, потому что кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию- заемщику.

Маржа банков для выдачи кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4% пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1% пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Орешкин, Максим Станиславович
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