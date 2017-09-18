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Минфин может направить на госпрограмму развития АПК в 2018-2020 гг. по 222 млрд руб.

Экономика и бизнес
18 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

На программу развития рыбохозяйственного комплекса предусмотрено 10,2 млрд руб. в 2018 году

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минфин России может направить на государственную программу развития агропромышленного комплекса в 2018-2020 годах по 222 млрд руб. ежегодно. Это следует из проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годах.

Предполагается, что объем финансирования будет распределяться следующим образом: 222,3 млрд руб. в 2018 году, 222,2 млрд руб. в 2019 году и 222,3 млрд руб. в 2020 году.

На программу развития рыбохозяйственного комплекса предусмотрено 10,2 млрд руб. в 2018 году, 10,05 млрд руб. в 2019 году и 10,3 млрд руб. в 2020 году.

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