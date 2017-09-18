Гохран в 2018 году может закупить драгоценные металлы и камни на 8,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран) в 2018 году может приобрести драгоценные металлы и камни на 8,5 млрд рублей, в 2019 году - на 10,5 млрд рублей, в 2020 году - также на 10,5 млрд рублей, говорится в проекте федерального бюджета.

При этом реализация драгоценных металлов и камней из Гохрана осуществляется в установленном порядке в 2018-2020 годах на сумму до 7,5 млрд рублей каждый год.

В 2014 и 2015 году Гохран не покупал алмазы у "Алросы". В бюджет на 2016 год на покупку драгоценных металлов и алмазов было заложено 5,2 млрд рублей. В 2017 году на пополнение Гохрана драгоценными металлами и камнями в бюджете предусмотрено 6 млрд рублей. Пока не известно, будет ли Гохран покупать алмазы или ограничится только драгоценными металлами.